METRO_WPR_Sign - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 699
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich
Der Semaphore Signalindikator mit der Verwendung eines Algorithmus der Farbe-Veränderung der Wolke im Indikator ColorMETRO_WPR.
in Abb.1. Der Indikator METRO_WPR_Sign
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14497
Der Indikator ColorMETRO_WPR mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.Exp_ColorMETRO_WPR
Das Handelssystem mit der Verwendung des Indikators ColorMETRO_WPR.
Der Indikator für die Definition der Zeit-Momente, in denen die Pending-Orders mit der Verwendung des Oszillators ColorMETRO_Stochastic gesetzt werden sollen.VKW_Bands_Modify_DeMarker
Der Indikator für die Definition der Zeit-Momente, in denen die Pending-Orders mit der Verwendung des Oszillators ColorMETRO_DeMarker gesetzt werden sollen.