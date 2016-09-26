CodeBaseKategorien
Indikatoren

METRO_WPR_Sign - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
699
(19)
Der Semaphore Signalindikator mit der Verwendung eines Algorithmus der Farbe-Veränderung der Wolke im Indikator ColorMETRO_WPR.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14497

ColorMETRO_WPR_HTF ColorMETRO_WPR_HTF

Der Indikator ColorMETRO_WPR mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Exp_ColorMETRO_WPR Exp_ColorMETRO_WPR

Das Handelssystem mit der Verwendung des Indikators ColorMETRO_WPR.

VKW_Bands_Modify_Stochastic VKW_Bands_Modify_Stochastic

Der Indikator für die Definition der Zeit-Momente, in denen die Pending-Orders mit der Verwendung des Oszillators ColorMETRO_Stochastic gesetzt werden sollen.

VKW_Bands_Modify_DeMarker VKW_Bands_Modify_DeMarker

Der Indikator für die Definition der Zeit-Momente, in denen die Pending-Orders mit der Verwendung des Oszillators ColorMETRO_DeMarker gesetzt werden sollen.