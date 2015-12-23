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Индикаторы

METRO_WPR_Sign - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1854
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
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Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма изменения цвета облака индикатора ColorMETRO_WPR.

Рис.1. Индикатор METRO_WPR_Sign

Рис.1. Индикатор METRO_WPR_Sign

Exp_ColorMETRO_WPR Exp_ColorMETRO_WPR

Торговая система с использованием индикатора ColorMETRO_WPR.

ColorMETRO_WPR_HTF ColorMETRO_WPR_HTF

Индикатор ColorMETRO_WPR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

VKW_Bands_Modify_Stochastic VKW_Bands_Modify_Stochastic

Индикатор для определения моментов времени, когда следует размещать отложенные ордера, с использованием осциллятора ColorMETRO_Stochastic.

VKW_Bands_Modify_Stochastic_HTF VKW_Bands_Modify_Stochastic_HTF

Индикатор VKW_Bands_Modify_Stochastic с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.