Индикатор ColorMETRO_WPR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор для определения моментов времени, когда следует размещать отложенные ордера, с использованием осциллятора ColorMETRO_Stochastic.

Индикатор VKW_Bands_Modify_Stochastic с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.