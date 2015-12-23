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METRO_WPR_Sign - индикатор для MetaTrader 5
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Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма изменения цвета облака индикатора ColorMETRO_WPR.
Рис.1. Индикатор METRO_WPR_Sign
Exp_ColorMETRO_WPR
Торговая система с использованием индикатора ColorMETRO_WPR.ColorMETRO_WPR_HTF
Индикатор ColorMETRO_WPR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
VKW_Bands_Modify_Stochastic
Индикатор для определения моментов времени, когда следует размещать отложенные ордера, с использованием осциллятора ColorMETRO_Stochastic.VKW_Bands_Modify_Stochastic_HTF
Индикатор VKW_Bands_Modify_Stochastic с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.