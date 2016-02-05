CodeBaseSecciones
Digital_CCI_Woodies_Sign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
digital_cci_woodies_sign.mq5 (13.17 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
Autor real:

Ramdass

Indicador de señal de semáforo que usa el cruzamiento de las líneas del indicador Digital_CCI_Woodies.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig. 1. Indicador Digital_CCI_Woodies_Sign

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14493

