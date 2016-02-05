Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Digital_CCI_Woodies_Sign - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Ramdass
Indicador de señal de semáforo que usa el cruzamiento de las líneas del indicador Digital_CCI_Woodies.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig. 1. Indicador Digital_CCI_Woodies_Sign
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14493
Sistema comercial con uso del indicador Digital_CCI_Woodies.Digital_CCI_Woodies_HTF
Indicador Digital_CCI_Woodies con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Indicador de tipo oscilador que representa sus valores sobre la base del indicador técnico WPR.Exp_ColorMETRO_WPR
Sistema comercial con uso del indicador ColorMETRO_WPR.