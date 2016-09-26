CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Digital_CCI_Woodies_Sign - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
752
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
digital_cci_woodies_sign.mq5 (13.17 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der echte Autor:

Ramdass

Der Semaphore Signalindikator mit der Verwendung einer Kreuzung der Linie des Indikators Digital_CCI_Woodies.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

in Abb.1. Der Indikator Digital_CCI_Woodies_Sign

in Abb.1. Der Indikator Digital_CCI_Woodies_Sign

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14493

Exp_Digital_CCI_Woodies Exp_Digital_CCI_Woodies

Das Handelssystem mit der Verwendung des Indikators Digital_CCI_Woodies.

Digital_CCI_Woodies_HTF Digital_CCI_Woodies_HTF

Der Indikator Digital_CCI_Woodies mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

ColorMETRO_WPR ColorMETRO_WPR

Der Indikator des Typs Oszillators, der seine Werte aufgrund des technischen Indikators WPR zeigt.

Exp_ColorMETRO_WPR Exp_ColorMETRO_WPR

Das Handelssystem mit der Verwendung des Indikators ColorMETRO_WPR.