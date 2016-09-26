und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Digital_CCI_Woodies_Sign - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 752
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der echte Autor:
Ramdass
Der Semaphore Signalindikator mit der Verwendung einer Kreuzung der Linie des Indikators Digital_CCI_Woodies.
Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.
in Abb.1. Der Indikator Digital_CCI_Woodies_Sign
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14493
Das Handelssystem mit der Verwendung des Indikators Digital_CCI_Woodies.Digital_CCI_Woodies_HTF
Der Indikator Digital_CCI_Woodies mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.
Der Indikator des Typs Oszillators, der seine Werte aufgrund des technischen Indikators WPR zeigt.Exp_ColorMETRO_WPR
Das Handelssystem mit der Verwendung des Indikators ColorMETRO_WPR.