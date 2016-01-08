無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Digital_CCI_Woodies_Sign - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の制作者：
Ramdass
インディケータ Digital_CCI_Woodiesのラインの交差を使ったシグナルインディケータです。
インディケータは、クラスライブラリSmoothAlgorithms.mqhを使用しますが（<terminal_data_folder>\MQL5\Includeへコピーする必要があります）、詳細な説明は、掲載された『追加バッファなしの中間計算用物価系列の平均化』記事内にあります。
図1. インディケータ Digital_CCI_Woodies_Sign
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14493
Exp_Digital_CCI_Woodies
インディケータDigital_CCI_Woodiesを使用した取引システムです。Digital_CCI_Woodies_HTF
インディケータ Digital_CCI_Woodiesは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。
ColorMETRO_WPR
テクニカルインディケータWPRに基づき、自身の値を表示するオシレータータイプのインディケータです。Exp_ColorMETRO_WPR
インディケータColorMETRO_WPRを使用した取引システムです。