ポケットに対して
インディケータ

Digital_CCI_Woodies_Sign - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
実際の制作者：

Ramdass

インディケータ　Digital_CCI_Woodiesのラインの交差を使ったシグナルインディケータです。

インディケータは、クラスライブラリSmoothAlgorithms.mqhを使用しますが（<terminal_data_folder>\MQL5\Includeへコピーする必要があります）、詳細な説明は、掲載された『追加バッファなしの中間計算用物価系列の平均化』記事内にあります。

図1. インディケータ Digital_CCI_Woodies_Sign

