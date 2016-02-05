Sistema comercial con uso del indicador ColorMETRO_DeMarker. La señal de ejecución de operaciones se formará en el momento del cierre de una barra, si ha tenido lugar un cambio de color en la nube.

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador ColorMETRO_DeMarker.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.

Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultados de la simulación en el año 2014 en GBPJPY H8:

Fig. 2. Gráfico de resultados de simulación