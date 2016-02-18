代码库部分
METRO_DeMarker_Sign - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
真实作者:

TrendLaboratory Ltd.

基于METRO_DeMarker指标云颜色改变算法的信号灯信号指标.

图 1. METRO_DeMarker_Sign 指标



由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14456

