请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
METRO_DeMarker_Sign - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1091
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者:
TrendLaboratory Ltd.
基于METRO_DeMarker指标云颜色改变算法的信号灯信号指标.
图 1. METRO_DeMarker_Sign 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14456
METRO_Sign
基于METRO指标云颜色改变算法的信号灯信号指标.Exp_ColorBullsGap
Exp_ColorBullsGap EA交易是基于ColorBullsGap 指标信号的.
VKW_Bands_Modify_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的VKW_Bands_Modify 指标.VKW_Bands_Modify_DeMarker
本指标使用 ColorMETRO_DeMarker 振荡指标来决定设置挂单的时间.