METRO_DeMarker_Sign - Indikator für den MetaTrader 5
Der echte Autor:
TrendLaboratory Ltd.
Der Semaphore Signalindikator mit der Verwendung eines Algorithmus der Farbe-Veränderung der Wolke im Indikator METRO_DeMarker.
in Abb.1. Der Indikator METRO_DeMarker_Sign
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14456
