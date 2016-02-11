Exp_Loco EA交易是基于Loco指标信号的. 当柱关闭时, 如果指标图标的颜色有改变则产生信号.

本EA交易需要编译好的 Loco.ex5 指标文件才能运行. 把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下.

请注意, TradeAlgorithms.mqh 库文件允许在EA交易中提供零点差以及建仓时可以设置止损和获利的经纪商. 您可以在以下链接中下载此库文件: 交易算法(Trade Algorithms).

在如下测试中使用了EA交易的默认输入参数. 在测试中没有使用止损和获利.

图 1. 图表上的交易实例

2014 年 USDJPY H8 的测试结果:





图 2. 测试结果图表