Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Loco - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1373
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: desconocido
Indicador Loco.
Indicador Loco.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7822
Arrows & Curves
Indicador Arrows & Curves.LW Fractals
Indicador LW Fractals.
LBS V 1.0
Asesor Experto LBS V 1.0.Large Time Frame
Indicador LargeTimeFrame. Construye las velas del período mayor en el gráfico.