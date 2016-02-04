Mira cómo descargar robots gratis
MACDCandle - indicador para MetaTrader 5
Indicador MACD en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo MACD de las series temporales de precio correspondientes.
En muchas situaciones, para el análisis, este enfoque puede resultar más informativo.
Fig. 1. Indicador MACDCandle
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14378
