LeManTrendHist - Indikator für den MetaTrader 5
Der echte Autor:
LeMan
Der Indikator LeManTrend, der in Form eines Histogramms von glättenden Unterschieden zwischen seinen Signal-Linien gemacht wurde.
Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.
in Abb.1. Der Indikator LeManTrendHist
Der Semaphore-Signalindikator mit der Verwendung eines Algorithmus des Indikators LeManTrend.Exp_LeManTrend
Der Experte Exp_LeManTrend wurde aufgrund der Signale des Oszillators LeManTrend gebaut.
Der Indikator LeManTrendHist mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.Exp_LeManTrendHist
Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators LeManTrendHist gebaut wurde.