LeManTrendHist - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
645
(16)
Der echte Autor:

LeMan

Der Indikator LeManTrend, der in Form eines Histogramms von glättenden Unterschieden zwischen seinen Signal-Linien gemacht wurde.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14373

LeManTrendSign LeManTrendSign

Der Semaphore-Signalindikator mit der Verwendung eines Algorithmus des Indikators LeManTrend.

Exp_LeManTrend Exp_LeManTrend

Der Experte Exp_LeManTrend wurde aufgrund der Signale des Oszillators LeManTrend gebaut.

LeManTrendHist_HTF LeManTrendHist_HTF

Der Indikator LeManTrendHist mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Exp_LeManTrendHist Exp_LeManTrendHist

Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators LeManTrendHist gebaut wurde.