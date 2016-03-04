CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

LeManTrendHist - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
984
Avaliação:
(16)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

LeMan

O LeManTrend implementado como um histograma da diferença suavizada entre suas linhas de sinais.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Figura 1. O indicador LeManTrendHist

Figura 1. O indicador LeManTrendHist

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14373

LeManTrendSign LeManTrendSign

Indicador de sinal de semáforo baseado no algoritmo do indicador LeManTrend.

VolatilityQualitySign VolatilityQualitySign

Indicador de sinal de semáforo baseado no algoritmo do indicador VolatilityQuality.

LeManTrendHist_HTF LeManTrendHist_HTF

O LeManTrendHist com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.

Exp_LeManTrendHist Exp_LeManTrendHist

Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador LeManTrendHist.