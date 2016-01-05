Реальный автор:

LeMan

Индикатор LeManTrend, выполненный в виде гистограммы сглаженной разницы между его сигнальными линиями.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор LeManTrendHist