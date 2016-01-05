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LeManTrendHist - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
LeMan
Индикатор LeManTrend, выполненный в виде гистограммы сглаженной разницы между его сигнальными линиями.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор LeManTrendHist
Осуществляет эмпирическую модовую декомпозицию для текущего инструмента.LeManTrendSign
Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма индикатора LeManTrend.
Индикатор для определения моментов времени, когда следует размещать отложенные ордера, с использованием осциллятора ColorMETRO_DeMarker.Squeeze_RA_V1_HTF
Индикатор Squeeze_RA_V1 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.