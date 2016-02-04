CodeBaseSecciones
LinearMomentum_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
831
(15)
linearmomentum.mq5 (7.4 KB) ver
linearmomentum_htf.mq5 (9.54 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
Indicador LinearMomentum con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador LinearMomentum.mq5.

Fig. 1. Indicador LinearMomentum_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14342

