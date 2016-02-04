Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
LinearMomentum_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 831
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador LinearMomentum con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador LinearMomentum.mq5.
Fig. 1. Indicador LinearMomentum_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14342
Indicador PA_Oscillator con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.TradeState - interruptor de modo comercial del experto, dependiendo del tiempo
La clase limita el tiempo de comercio del experto. Posee grandes capacidades de configuración, que permiten establecer una cantidad aleatoria de zonas temporales, así como comerciar solo en determinados días de la semana.
Sistema comercial construido con las señales del indicador PA_Oscillator.Exp_i-GAP
Sistema comercial construido con las señales del indicador i-GAP.