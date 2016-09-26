CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Exp_PA_Oscillator - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
685
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Experts\
exp_pa_oscillator.mq5 (8.71 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
pa_oscillator.mq5 (8.33 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Das Handelssystem, welches aufgrund der Signalen des Indikators PA_Oscillator gebaut wurde. Das Signal für das Abschließen eines Trades wird im Moment der Schließung eines Bars gebildet, wenn der Durchbruch der nullwertigen Linie vom Indikator stattgefunden hat und das Histogramm hat seine Farbe geändert.

Für die korrekte Arbeit des generierten Experten muss die kompilierte Datei des Indikators PA_Oscillator.ex5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.

Es soll auch berücksichtigen, dass die Datei der Bibliothek TradeAlgorithms.mqh für die Verwendung von Experten bei diesen Brokern vorgesehen ist, die nicht nullwertigen Spread anbieten und bieten die Möglichkeit der Setzung Stop Loss und Take Profit zugleich mit der Erröfnung einer Position an. Andere Variante dieser Bibliothek kann man durch den Link Trade Algorithms runterladen.

Bei Testen, die unten aufgebracht sind, wurden die Eingangsparameter des Experten standardmäßig verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in Testen nicht verwendet.

in Abb. 1. Die Beispiele der Trades am Chart

in Abb. 1. Die Beispiele der Trades am Chart

Die Testergebnisse von 2014 am USDJPY H8:

in Abb. 2. Das Chart der Testergebnisse

in Abb. 2. Das Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14344

LinearMomentum_HTF LinearMomentum_HTF

Der Indikator LinearMomentum mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

PA_Oscillator_HTF PA_Oscillator_HTF

Der Indikator PA_Oscillator mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Exp_i-GAP Exp_i-GAP

Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators i-GAP gebaut wurde.

ATR_3XMA ATR_3XMA

Drei glättenden Average True Range von verschiedenen Timeframes in einem Fenster.