Exp_PA_Oscillator - MetaTrader 5EA
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
基于PA_Oscillator指标信号的交易系统. 当柱关闭时, 如果指标突破了零水平, 并且柱形图改变了颜色, 则产生信号.
本EA交易需要编译好的PA_Oscillator.ex5指标文件才能运行. 把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下.
请注意, TradeAlgorithms.mqh 库文件允许在EA交易中提供零点差以及建仓时可以设置止损和获利的经纪商. 您可以在以下链接中下载此库文件: 交易算法(Trade Algorithms).
在如下测试中使用了EA交易的默认输入参数. 在测试中没有使用止损和获利.
图 1. 图表上的交易实例
2014 年 USDJPY H8 的测试结果:
图 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14344
LinearMomentum_HTF
在输入参数部分可以选择时段选项的 LinearMomentum 指标.PA_Oscillator_HTF
在输入参数部分可以设置时段选项的 PA_Oscillator 指标.