CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

ColorBears_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
694
Rating:
(15)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
colorbears.mq5 (8.15 KB) ansehen
colorbears_htf.mq5 (9.86 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator ColorBears mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Die Periode des Indikatorscharts  (Timeframe)

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator ColorBears.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator ColorBears_HTF

in Abb.1. Der Indikator  ColorBears_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14320

ColorBearsGap ColorBearsGap

Der Indikator, der die Preis-Abbrüche (gaps) des Kerzen-Charts ColorBearsCandle zeigt.

ColorBullsGap ColorBullsGap

Der Indikator, der die Preis-Abbrüche (gaps) des Kerzen-Charts ColorBullsCandle zeigt.

ColorBulls_HTF ColorBulls_HTF

Der Indikator ColorBulls mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

LinearMomentum LinearMomentum

Die Variante des Indikators Momentum mit der Verwendung der Volumen und der Zeit in Berechnungen.