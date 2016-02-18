请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
VolatilityQuality_HTF - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 942
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
在输入参数中带有时段选择选项的VolatilityQuality指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时段)
本指标需要VolatilityQuality.mq5指标文件. 把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下.
图 1. VolatilityQuality_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14311
VolatilityQuality
没有规范化的振荡指标, 用来识别趋势.ColorBullsCandle
ColorBulls 指标是以一个烛形序列的形式实现的. 烛形是将相关的价格时间序列通过ColorBulls指标算法进行处理后得到的结果.
Exp_VolatilityQuality
基于VolatilityQuality指标信号的交易系统Exp_ColorBears
基于ColorBears指标信号的交易系统.