VolatilityQuality_HTF - MetaTrader 5脚本

在输入参数中带有时段选择选项的VolatilityQuality指标:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期 (时段)

本指标需要VolatilityQuality.mq5指标文件. 把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下.

图 1. VolatilityQuality_HTF 指标

图 1. VolatilityQuality_HTF 指标

VolatilityQuality VolatilityQuality

没有规范化的振荡指标, 用来识别趋势.

ColorBullsCandle ColorBullsCandle

ColorBulls 指标是以一个烛形序列的形式实现的. 烛形是将相关的价格时间序列通过ColorBulls指标算法进行处理后得到的结果.

Exp_VolatilityQuality Exp_VolatilityQuality

基于VolatilityQuality指标信号的交易系统

Exp_ColorBears Exp_ColorBears

基于ColorBears指标信号的交易系统.