Торговая система, построенная на сигналах индикатора VolatilityQuality.

Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма индикатора VolatilityQuality.

Индикатор F_RSI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Три индикатора Adaptive Moving Average с трех различных таймфреймов на одном графике.