CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

ColorBearsCandle - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
738
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
colorbears.mq5 (8.15 KB) ansehen
colorbearscandle.mq5 (9.94 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der ColorBears Indikator realisiert als Folge von Kerzen. Die Kerzen erscheinen als Ergebnis der relevanten Zeitreihen von Preisen verarbeitet mittels des Algorithmus des ColorBears Indikators.

In vielen Situationen könnte ein solcher Ansatz informativer für eine Analyse sein.

Abb.1. Der ColorBearsCandle Indikator

Abb.1. Der ColorBearsCandle Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14279

DotsCandle DotsCandle

Der Dots Indikator realisiert als Folge von Kerzen. Die Kerzen erscheinen als Ergebnis der relevanten Zeitreihen von Preisen verarbeitet mittels des Algorithmus des Dots Indikators.

ColorBears ColorBears

Ein einfacher Bears Power mit der Option, Open, Close, High und Low für die Berechnung als farbiges Histogramm zu auswählen.

ColorBullsCandle ColorBullsCandle

Der ColorBullsIndikator realisiert als Folge von Kerzen. Die Kerzen erscheinen als Ergebnis der relevanten Zeitreihen von Preisen verarbeitet mittels des Algorithmus des ColorBulls Indikators.

Background_DotsCandle_HTF Background_DotsCandle_HTF

Ein Indikator, der die Kerzen des DotsCandle Indikators der größeren Timeframe als farbgefüllte Rechtecke mithilfe von DRAW_FILLING-Puffern zeichnet.