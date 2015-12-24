El asesor usa las señales suministradas por el indicador DivergenceViewer. Al mismo tiempo, la presencia del indicador en la carpeta del terminal no es imprescindible. Dentro de los parámetros incorporados del asesor, se incluye el bloque "Parámetros de divergencia", que dobla los parámetros análogos del indicador.

El asesor realiza la apertura de operaciones en el momento en que registra la divergencia de la clase indicada. El nivel de Stop Loss se establece más allá del extremo local alcanzado por el precio en el periodo de formación de la divergencia, a una distancia de "Retraso para Stop Loss, pp.". El nivel de Take Profit depende de la distancia entre el precio de apertura de la operación y el nivel de Stop Loss. Esta dependencia se regula con ayuda del parámetro "Relación del tamaño de TP con respecto a SL".

Para que el asesor detecte correctamente las divergencias en el parámetro "Cantidad de barras al inicio", es necesario indicar una cantidad de barras tal, que sea suficiente para el cálculo correcto de los valores del indicador básico. Por ejemplo, para calcular las indicaciones del indicador básico William Blau con los parámetros 8000, 1, 1 se necesitará en el gráfico la presencia de no menos de 8000 barras.

Podrá encontrar una descripción detallada del asesor, así como los resultados de su simulación desarrollados en el material Asesor Divergence.