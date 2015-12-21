コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Divergence - MetaTrader 4のためのエキスパート

\MQL4\Include\Common\
Common_GetSymbolInfo.mqh (9.98 KB) ビュー
Common_MathUtils.mqh (3.87 KB) ビュー
Common_Trade.mqh (33.27 KB) ビュー
\MQL4\Include\Divergence\
Divergence_CalculateSignal.mqh (66.65 KB) ビュー
Divergence_CalculateTradeType.mqh (15.55 KB) ビュー
\MQL4\Experts\
Divergence_Expert.mq4 (19.09 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
エキスパートアドバイザは、インディケータDivergenceViewerによって供給されるシグナルを使用します。その際、ターミナルのフォルダにインディケータを置く必要はありません。エキスパートアドバイザの調整パラメータの構成には、インディケータの類似のパラメータを複製する『ダイバージェンスパラメータ』のブロックが入ります。

エキスパートアドバイザは、指定されたクラスのダイバージェンス登録時に取引の開始を行います。ストップロスレベルは、ダイバージェンス形成期間において到達した価格の極値の後に『ストップロスポイントの為のオフセット』の距離に設定されます。テイクプロフィットレベルは取引の始値とストップロスレベルの距離に依存します。この関係は、パラメータ『テイクプロフィットサイズのストップロスへの関係』を使い制御します。

エキスパートアドバイザによる、パラメータ『スタートでのバー数』でのダイバージェンスの正しい発現の為には、正しい標準インディケータの数値計算の為に十分なバーの数を指定しなければいけません。例としては、8000、1、1のパラメータを持つ標準インディケータWilliam Blauの数値の計算の為には、少なくとも8000のバーがチャート上に必要になります。

エキスパートアドバイザの詳細と全面的なテストの結果は、資料エキスパートアドバイザ　Divergenceにあります。

