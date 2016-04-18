und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Divergence - Experte für den MetaTrader 4
- 1650
Dieser Expert Advisor verwendet Signale die von dem DivergenceViewer Indikator zur Verfügung gestellt werden. Das bedeutet nicht, dass dieser Indikator installiert sein muss. Die Konfiguration der EA Parameter beinhaltet den "Divergence parameter"-Block, welcher die gleichen Parameter des Indikators dupliziert.
Der EA öffnet Transaktionen wenn eine Divergenz von specified class registriert wird. Der Stop Loss Level wird hinter dem lokalen Extremum, welcher der Preis während der Formung der Divergenz erreicht hat platziert. Mit einem Abstand von "Offset for Stop Loss, pts.". Das Take Profit hängt von dem Abstand zwischen dem Eröffnungskurs und dem Stop Loss-Level ab. Das Verhältnis kann mit dem "Ratio of the TP size to SL" Parameter eingestellt werden.
Damit der Expert Advisor die Divergenz eindeutig bestimmen kann, ist es notwendig die Menge an Bars, die für die Berechnung verwendet werden sollen, anzugeben. "Start bars count" . Um zum Beispiel die Werte des William Blau Basis-Indikators mit den Parametern 8000, 1, 1, verwenden zu können, muss der Chart mindestens 8000 Bars besitzen.
Eine ausführliche Beschreibung dieses Expert-Advisors und einige Testergebnisse finden Sie in dem Artikel The Divergence Expert Advisor.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14277
