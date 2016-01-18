CodeBaseSeções
Divergence - expert para MetaTrader 4

Ihor Herasko
O Expert Advisor usa sinais fornecidos pelo indicador DivergenceViewer. Isso não exige que o indicador esteja presente numa pasta do terminal. Os parâmetros de configuração do EA incluem o bloco "Divergence parameters", duplicando os parâmetros semelhantes do indicador.

A EA abre negócios quando uma divergência de uma classe específica é registrada. O nível Stop Loss é definido atrás da extremidade local, alcançado pelo preço durante o período de formação da divergência, a uma distância determinada pelo parâmetro "Offset for Stop Loss, pts". O nível Take Profit depende da distância entre o preço de abertura da ordem e o nível do Stop Loss. Esta relação pode ser ajustada usando o parâmetro "Ratio of the TP size to SL"

Para o Expert Advisor detectar adequadamente as divergências, é necessário especificar a quantidade de barras, devem ser suficientes para o cálculo correto dos valores dos indicadores base, no parâmetro"Start bars count". Por exemplo, para calcular os valores do indicador base William Blau com os parâmetros 8000, 1 e 1, é necessário que o gráfico tenha pelo menos 8000 barras.

A descrição detalhada do Expert Advisor e os resultados dos testes completos são dados no artigo "The Divergence Expert Advisor".

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14277

