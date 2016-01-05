El indicador registra los momentos de ruptura de los niveles de precio y la relevancia de dichos niveles. La relevancia de los niveles se determina en función del tiempo que estos no hayan acusado ruptura en el pasado. La ruptura del nivel puede explicarse como el posible comienzo de un viraje en el movimiento del precio.

Están disponibles los filtros de ruido y de relevancia de la señal, que permiten descartar la reacción a los niveles poco significativos, así como a las señales que no aporten nueva información sustancial.

Desarrollado en 2012, se adjuntó en el foro de MQL4. En noviembre de 2015, a petición de Lesorub, perfeccioné las alertas para que el tráder pudiese realizar un siguimiento paralelo de varios gráficos de precio.

Variables exteriores:

Scale — dimensión de la escala temporal de "ojeo" en el pasado (en minutos). Normalmente uso 1440, es decir, mido la relevancia del nivel por días.

— dimensión de la escala temporal de "ojeo" en el pasado (en minutos). Normalmente uso 1440, es decir, mido la relevancia del nivel por días. ScaleDigits — cantidad de decimales después del punto en la escala temporal de "ojeo" en el pasado (eje de ordenadas). No influyen en nada, salvo en la digitalización del eje de ordenadas.

— cantidad de decimales después del punto en la escala temporal de "ojeo" en el pasado (eje de ordenadas). No influyen en nada, salvo en la digitalización del eje de ordenadas. LevelFilter — relevancia mínima (horizonte de la retrospectiva) de los niveles representados. Se mide en periodos Scale , es decir, en mi caso, en días.

— relevancia mínima (horizonte de la retrospectiva) de los niveles representados. Se mide en periodos , es decir, en mi caso, en días. SignalFilter — filtro de relevancia de la señal; se indica, o bien en barras (si >=0), o bien en periodos Scale (si <0). Permite descartar la representación de señales que no aporten nueva información sustancial con respecto a la ya representada. En el caso del valor cero, simplemente se desactiva la nueva representación de los niveles ya mostrados.

— filtro de relevancia de la señal; se indica, o bien en barras (si >=0), o bien en periodos (si <0). Permite descartar la representación de señales que no aporten nueva información sustancial con respecto a la ya representada. En el caso del valor cero, simplemente se desactiva la nueva representación de los niveles ya mostrados. SetSignalFilter — orden de activación de SignalFilter. Si tenemos false, entonces las señales no se filtran según su relevancia.

Ejemplo de uso:

Tras iniciar el indicador a finales del día comercial del 27 de noviembre de 2015, con el filtro de relevancia desactivado y cribando los niveles con una relevancia menor a 5 días comerciales (semana comercial), tenemos:

Vemos que multitud de señales indican los niveles con más o menos la misma relevancia (140-160 días comerciales), identificados por el indicador en un intervalo histórico corto (12 días comerciales). Dicho de otra forma, puede tratarse con toda probabilidad del mismo nivel de apoyo. Encontraremos este nivel usando el filtro de relevancia de la señal. Tras activar este filtro y establecer para él un valor igual a tres días comerciales, obtenemos:

De esta forma, hemos determinado que la relevancia del nivel de apoyo actual (el último del día 27 de noviembre) en la pareja euro-dólar es de 151 días comerciales, y que el valor de este nivel se encuentra alrededor de 1.06592 (indicado por una línea azul horizontal).

Veamos qué ha pasado en el mercado en estos 151 días comerciales hasta la aparición de la señal y en los días anteriores (5-10 días comerciales). Para ello, pasamos al gráfico de días, en este caso, el indicador ya no es necesario, y el nivel lo dejamos en el gráfico:

Podemos ver que la señal más relevante realmente indica el nivel de posible viraje. Veamos qué puntos de referencia comercial merece la pena tener en cuenta en la zona circundante a este nivel. Para ello, es necesario reducir nuestras exigencias con respecto a la relevancia de la señal, por ejemplo, hasta el valor de 16 horas comerciales. Aquí tenemos el resultado:

Preste atención al hecho de que el valor del indicador se forma en tiempo real y se "redibuja" (corrigiendo solo el valor, pero sin modificar la señal) solo en la barra cero, es decir, es más que posible el uso comercial de los niveles reconocidos por este. El único problema sería determinar los valores correctos de los parámetros de filtrado.