CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Divergence - эксперт для MetaTrader 4

Ihor Herasko
Ihor Herasko

Ihor Herasko

4.8 (26)
11 продуктов 62 кода 46 тем 7483 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
9381
Рейтинг:
(34)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Советник использует сигналы, подаваемые индикатором DivergenceViewer. При этом наличие индикатора в папке терминала не требуется. В состав настроечных параметров советника входит блок "Параметры дивергенции", который дублирует аналогичные параметры индикатора.

Открытие сделок советник производит в момент регистрации дивергенции заданного класса. Уровень Stop Loss устанавливается за локальным экстремумом, достигнутым ценой за период формирования дивергенции, на расстоянии "Отступ для Stop Loss, пп.". Уровень Take Profit зависит от расстояния между ценой открытия сделки и уровнем Stop Loss. Регулируется эта зависимость при помощи параметра "Отношение размера TP к SL".

Для правильного обнаружения советником дивергенций в параметре "Количество баров на старте" необходимо указать такое количество баров, которого будет достаточно для корректного расчета значений базового индикатора. К примеру, для расчета показаний базового индикатора William Blau с параметрами 8000, 1, 1 потребуется наличие на графике не менее 8000 баров.

Подробное описание советника и развернутые результаты тестирования приведены в материале Советник Divergence.

Функция работы программы по времени Функция работы программы по времени

Функция разрешает исполнение определенного кода в указанный промежуток времени.

Levels with Trail Levels with Trail

Эксперт торгует от линий поддержки/сопротивления, установленных трейдером, осуществляя трал приказа Stop Loss.

Закрытие всех перекрытых ордеров Закрытие всех перекрытых ордеров

Функция закрывает все перекрытые ордера. Это реальная экономия на спреде.

Levels with Revolve Levels with Revolve

Эксперт торгует от линий поддержки/сопротивления, установленных трейдером, разворачивая позицию при появлении обратного сигнала.