Советник использует сигналы, подаваемые индикатором DivergenceViewer. При этом наличие индикатора в папке терминала не требуется. В состав настроечных параметров советника входит блок "Параметры дивергенции", который дублирует аналогичные параметры индикатора.

Открытие сделок советник производит в момент регистрации дивергенции заданного класса. Уровень Stop Loss устанавливается за локальным экстремумом, достигнутым ценой за период формирования дивергенции, на расстоянии "Отступ для Stop Loss, пп.". Уровень Take Profit зависит от расстояния между ценой открытия сделки и уровнем Stop Loss. Регулируется эта зависимость при помощи параметра "Отношение размера TP к SL".

Для правильного обнаружения советником дивергенций в параметре "Количество баров на старте" необходимо указать такое количество баров, которого будет достаточно для корректного расчета значений базового индикатора. К примеру, для расчета показаний базового индикатора William Blau с параметрами 8000, 1, 1 потребуется наличие на графике не менее 8000 баров.

Подробное описание советника и развернутые результаты тестирования приведены в материале Советник Divergence.