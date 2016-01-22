代码库部分
到包裹
EA

背离 - MetaTrader 4EA

Ihor Herasko | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
\MQL4\Include\Common\
Common_GetSymbolInfo.mqh (9.98 KB) 预览
Common_MathUtils.mqh (3.87 KB) 预览
Common_Trade.mqh (33.27 KB) 预览
\MQL4\Include\Divergence\
Divergence_CalculateSignal.mqh (66.65 KB) 预览
Divergence_CalculateTradeType.mqh (15.55 KB) 预览
\MQL4\Experts\
Divergence_Expert.mq4 (19.09 KB) 预览
此 EA 使用来自 DivergenceViewer 指标的信号。不需要指标存在于终端的文件夹。EA 配置参数包括 "Divergence parameters" 部分, 覆盖指标的相似参数。

指定类型 背离注册时，EA 开单。止损位设置在本地极值之后, 在价格超越背离形成周期时抵达, 距离是 "Offset for Stop Loss, pts."。止盈位取决于开仓价和止损位之间的距离。这个比率可以通过 "Ratio of the TP size to SL" 参数调整。

为使 EA 正确检测背离, 必须指定柱线数量, 在 "Start bars count" 参数里指定足以正确计算的基本指标数值。例如, 计算参数为 8000, 1, 1 的威廉姆斯·布劳指标的值, 至少需要 8000 根柱线。

EA 的详细描述和彻底的测试结果在文章 背离 EA 中给出。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14277

iPulsar - 关键价位指标 iPulsar - 关键价位指标

指标登记价格突破时刻以及这些级别的含义。

根据时间进行操作的程序函数 根据时间进行操作的程序函数

此函数允许在指定时间间隔执行特定代码。

所有锁定订单平仓。 所有锁定订单平仓。

函数将所有锁定订单平仓。这确实在点差上节省了资金。

手数-止损比例 手数-止损比例

此函数返回手数大小, 根据止损大小以及变量中指定的风险来计算。