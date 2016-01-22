此 EA 使用来自 DivergenceViewer 指标的信号。不需要指标存在于终端的文件夹。EA 配置参数包括 "Divergence parameters" 部分, 覆盖指标的相似参数。

当 指定类型 背离注册时，EA 开单。止损位设置在本地极值之后, 在价格超越背离形成周期时抵达, 距离是 "Offset for Stop Loss, pts."。止盈位取决于开仓价和止损位之间的距离。这个比率可以通过 "Ratio of the TP size to SL" 参数调整。

为使 EA 正确检测背离, 必须指定柱线数量, 在 "Start bars count" 参数里指定足以正确计算的基本指标数值。例如, 计算参数为 8000, 1, 1 的威廉姆斯·布劳指标的值, 至少需要 8000 根柱线。

EA 的详细描述和彻底的测试结果在文章 背离 EA 中给出。