请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
此 EA 在指定时间之前数分钟双向部署挂单网格 (消息发布时间)。一旦订单触发, EA 尾随止损。指定时间过后十分钟, EA 删除未触发的挂单。
EA 参数:
- news_time — 消息发布时间。
- amount of deals — 每个方向上的挂单数量。
- step between them — 同方向上订单之间的步长。
- distance from current price — 第一笔订单和当前价格之间的距离。
- trail sl (in pips) — 订单止损位的尾随停止数值, 当订单触发之后激活。
- take profit from order price — 订单止盈值。
- tolerance for trail — 尾随期间订单止损位的变化容错。需要降低服务器访问的数量。
- magic number — 此网格独有的魔幻数字。
- lot size — 开仓手数。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14200
ClusterBox_DayHistogramm - 日线级市场的水平剖面
日线级交易量绘制为集群。更新的Updated Nevalyashka
此 EA 平仓并开反向单。
尾随级别
此 EA 基于用户设置的支撑/阻力级别进行交易, 并尾随订单的止损位。根据时间进行操作的程序函数
此函数允许在指定时间间隔执行特定代码。