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Simple News - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Tkach
Vladimir Tkach

Vladimir Tkach

4 (52)
YouTube channel with video manuals https://www.youtube.com/user/tka400/videos
24 продукта 8 кодов 6 тем 738 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
7846
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
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Эксперт устанавливает сетку ордеров в обоих направлениях за пять минут до заданного времени (время выхода новости). После срабатывания ордеров эксперт тралит приказ Stop Loss. Через десять минут после заданного времени эксперт удаляет несработавшие отложенные ордера.

Параметры эксперта:

  • news_time — время выхода новости.
  • amount of deals — количество открываемых отложенных ордеров в каждом направлении через шаг.
  • step between them — шаг между ордерами, открываемыми в одном направлении.
  • distance from current price — расстояние между первым ордером и текущей ценой.
  • trail sl (in pips) — величина трала приказа Stop Loss, активизируется после открытия ордера по рынку.
  • take profit from order price — величина приказа Take Profit.
  • tolerance for trail — допуск на изменение приказа Stop Loss при трале. Необходим для уменьшения числа обращений к серверу.
  • magic number — уникальный магический номер сетки ордеров.
  • lot size — размер открываемых позиций.


Arrows Template Arrows Template

Индикатор-шаблон который рисует на графике стрелки.

VR System Test VR System Test

Скрипт тестирует компьютер в 45 тестах на производительность. Возможно сравнивать производительность VPS/VDS серверов.

Levels with Trail Levels with Trail

Эксперт торгует от линий поддержки/сопротивления, установленных трейдером, осуществляя трал приказа Stop Loss.

Функция работы программы по времени Функция работы программы по времени

Функция разрешает исполнение определенного кода в указанный промежуток времени.