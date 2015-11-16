Эксперт устанавливает сетку ордеров в обоих направлениях за пять минут до заданного времени (время выхода новости). После срабатывания ордеров эксперт тралит приказ Stop Loss. Через десять минут после заданного времени эксперт удаляет несработавшие отложенные ордера.

Параметры эксперта:

news_time — время выхода новости.

amount of deals — количество открываемых отложенных ордеров в каждом направлении через шаг.

step between them — шаг между ордерами, открываемыми в одном направлении.

distance from current price — расстояние между первым ордером и текущей ценой.

trail sl (in pips) — величина трала приказа Stop Loss, активизируется после открытия ордера по рынку.

take profit from order price — величина приказа Take Profit.

tolerance for trail — допуск на изменение приказа Stop Loss при трале. Необходим для уменьшения числа обращений к серверу.

magic number — уникальный магический номер сетки ордеров.

lot size — размер открываемых позиций.



