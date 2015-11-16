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Simple News - эксперт для MetaTrader 4
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Эксперт устанавливает сетку ордеров в обоих направлениях за пять минут до заданного времени (время выхода новости). После срабатывания ордеров эксперт тралит приказ Stop Loss. Через десять минут после заданного времени эксперт удаляет несработавшие отложенные ордера.
Параметры эксперта:
- news_time — время выхода новости.
- amount of deals — количество открываемых отложенных ордеров в каждом направлении через шаг.
- step between them — шаг между ордерами, открываемыми в одном направлении.
- distance from current price — расстояние между первым ордером и текущей ценой.
- trail sl (in pips) — величина трала приказа Stop Loss, активизируется после открытия ордера по рынку.
- take profit from order price — величина приказа Take Profit.
- tolerance for trail — допуск на изменение приказа Stop Loss при трале. Необходим для уменьшения числа обращений к серверу.
- magic number — уникальный магический номер сетки ордеров.
- lot size — размер открываемых позиций.
Arrows Template
Индикатор-шаблон который рисует на графике стрелки.VR System Test
Скрипт тестирует компьютер в 45 тестах на производительность. Возможно сравнивать производительность VPS/VDS серверов.
Levels with Trail
Эксперт торгует от линий поддержки/сопротивления, установленных трейдером, осуществляя трал приказа Stop Loss.Функция работы программы по времени
Функция разрешает исполнение определенного кода в указанный промежуток времени.