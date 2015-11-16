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Arrows Template - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор-шаблон который рисует на графике стрелки. С оповещением и выбором количества баров для подсчета. Все что нужно — это записать свои условия для стрелок.
VR System Test
Скрипт тестирует компьютер в 45 тестах на производительность. Возможно сравнивать производительность VPS/VDS серверов.Обновленная Неваляшка
Советник переворачивает ордера после закрытия.
Simple News
Эксперт устанавливает сетку отложенных ордеров в обоих направлениях за несколько минут до заданного времени и тралит приказ Stop Loss после срабатывания ордеров.Levels with Trail
Эксперт торгует от линий поддержки/сопротивления, установленных трейдером, осуществляя трал приказа Stop Loss.