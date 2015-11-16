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Индикаторы

Arrows Template - индикатор для MetaTrader 4

[Удален] | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
10227
Рейтинг:
(32)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор-шаблон который рисует на графике стрелки. С оповещением и выбором количества баров для подсчета. Все что нужно — это записать свои условия для стрелок.

VR System Test VR System Test

Скрипт тестирует компьютер в 45 тестах на производительность. Возможно сравнивать производительность VPS/VDS серверов.

Обновленная Неваляшка Обновленная Неваляшка

Советник переворачивает ордера после закрытия.

Simple News Simple News

Эксперт устанавливает сетку отложенных ордеров в обоих направлениях за несколько минут до заданного времени и тралит приказ Stop Loss после срабатывания ордеров.

Levels with Trail Levels with Trail

Эксперт торгует от линий поддержки/сопротивления, установленных трейдером, осуществляя трал приказа Stop Loss.