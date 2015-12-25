コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

EMV_Histogram_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
666
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

インディケータ EMV_Histogramは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// インディケータのチャートの期間（時間軸）

インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータEMV_Histogram.mq5がある必要があります。

図1. インディケータ EMV_Histogram_HTF

図1. インディケータ EMV_Histogram_HTF

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14153

FatlMacdCandle FatlMacdCandle

ローソクタイプのインディケータ　FatlMacd

FatlMacd_HTF FatlMacd_HTF

インディケータ FatlMacdは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。

Background_JFatlCandle_HTF Background_JFatlCandle_HTF

DRAW_FILLINGバッファを使用し、色がついた長方形によって、より大きな時間軸からインディケータJFatlCandleのローソク足を描くインディケータです。

JFatlCandle JFatlCandle

ローソクタイプのインディケータ　JFatlです。