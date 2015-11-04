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EMV_Histogram - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Свободы Движения, реализованный в виде цветной гистограммы.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор EMV_Histogram
Fast2_HTF
Индикатор Fast2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.DynamicRS_3CLines_HTF
Индикатор DynamicRS_3CLines с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
FatlMacd_HTF
Индикатор FatlMacd с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.FatlMacdCandle
Индикатор FatlMacd в свечном виде.