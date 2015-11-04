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Индикаторы

EMV_Histogram - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1903
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор Свободы Движения, реализованный в виде цветной гистограммы.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор EMV_Histogram

Рис.1. Индикатор EMV_Histogram

Fast2_HTF Fast2_HTF

Индикатор Fast2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

DynamicRS_3CLines_HTF DynamicRS_3CLines_HTF

Индикатор DynamicRS_3CLines с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

FatlMacd_HTF FatlMacd_HTF

Индикатор FatlMacd с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

FatlMacdCandle FatlMacdCandle

Индикатор FatlMacd в свечном виде.