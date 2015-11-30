Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Laguerre_ADXSign - indicador para MetaTrader 5
Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo de cambio de color del indicador Laguerre_ADX.
Fig. 1. Indicador Laguerre_ADXSign
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14000
Indicador Laguerre_ADX_Histogram con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.Exp_Laguerre_ADX
El experto Exp_Laguerre_ADX está construido sobre la base del cambio de color del indicador Laguerre_ADX.
Indicador de señal de semáforo que usa el cruzamiento de las líneas principal y de señal del oscilador LaguerreFilter.RSITrend_x10Full
Variante del indicador RSITrend_x10 con posibilidad de ajuste individual de los parámetros de entrada de cada oscilador RSI utilizado para representar las tendencias actuales.