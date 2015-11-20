请观看如何免费下载自动交易
Laguerre_ADX_Histogram_HTF - MetaTrader 5脚本
此 Laguerre_ADX_Histogram 指标在输入参数中有时间帧选项:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
此指标需要 Laguerre_ADX_Histogram.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
图例.1. Laguerre_ADX_Histogram_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13998
Exp_Laguerre_ADX
此 Exp_Laguerre_ADX 自动交易程序是基于 Laguerre_ADX 指标的颜色变化。dynamix_HTF
此 dynamix 指标在输入参数中有时间帧选项。
Laguerre_ADXSign
一款基于 Laguerre_ADX 指标颜色变化算法的信号量指标。LaguerreFilterSign
一款信号量箭头指标，基于 LaguerreFilter 指标的主线和信号线交叉。