コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

FibonacciPivot - MetaTrader 4のためのインディケータ

LeMan + noloxe | Japanese English Русский Español Deutsch
発行者:
noloxe
ビュー:
1063
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

 

EURUSDの例

 

GBPUSDの例

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13985

Trend_Catcher Trend_Catcher

3つの移動平均の指針（200日移動平均線、50日移動平均線、25日移動平均線など）を取引のために使用し、Parabolic SARインディケータにより取引を開始します。

Proboy Xonax Proboy Xonax

価格が前のローソク足の高値を越える、または前のローソク足の安値を割ることをベースにしたエキスパートアドバイザ

Simple Copier Simple Copier

取引の自動コピーをするツール

Simple Levels Simple Levels

エキスパートアドバイザは、トレーダーによって設定されたサポート/レジスタンスラインから取引をします。