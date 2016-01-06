無料でロボットをダウンロードする方法を見る
私たちのファンページに参加してください
他の人にそれを評価してもらいます
他の人にそれを評価してもらいます
FibonacciPivot - MetaTrader 4のためのインディケータ
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13985
Trend_Catcher
3つの移動平均の指針（200日移動平均線、50日移動平均線、25日移動平均線など）を取引のために使用し、Parabolic SARインディケータにより取引を開始します。Proboy Xonax
価格が前のローソク足の高値を越える、または前のローソク足の安値を割ることをベースにしたエキスパートアドバイザ
Simple Copier
取引の自動コピーをするツールSimple Levels
エキスパートアドバイザは、トレーダーによって設定されたサポート/レジスタンスラインから取引をします。