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FibonacciPivot - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор строит уровни-каналы начиная от линии закрытия предыдущего дня на основе данных предыдущего дня: dayClose+(dayHigh-dayLow)*fibo*koeff. В понедельник, кроме уровня закрытия пятницы, дополнительно рисуется уровень открытия понедельника.
- mondayGAP определяет как строить уровни в понедельник: если false — уровни строятся от закрытия пятницы, если true — от открытия понедельника;
- Days — количество дней построения, отсчет от сегодняшнего дня. Ноль — обрабатываются все дни, доступные в истории.
- koeff — позволяет растягивать и сжиамть сетку уровней: значения меньше единыцы сжимают, значения больше — растягивают. Рекомендую ставить числа Фибоначии или Золотого сечения (0.34, 0.55, 0.618, 0.89, 1.44, 2.33).
Ticks collector - Сборщик тиков
Сбор тиков с записью данных в файл и формирование нестандартных графиков.Expert_RSI_Stochastic_MA
В этом советнике используются три индикатора: MA(150), RSI(3) с уровнями 80 и 20, Stochastic(6, 3, 3) с уровнями 70 и 30. Направление открытия сделок на основе MA. Вход по RSI и Stochastic. Выход по Stochastic.
ConvertTicksFile
Конвертор тиковых файлов, созданных при помощи сборщика тиков, в различные форматы представления данных.Ticks Volume Indicator 1.1
Небольшая доделка, думаю, мало кому известного индикатора TVI (https://www.mql5.com/ru/code/7804).