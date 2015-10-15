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Индикаторы

FibonacciPivot - индикатор для MetaTrader 4

LeMan + noloxe | Russian English Español Deutsch 日本語
Опубликовал:
noloxe
noloxe

noloxe

1 код 31 комментарий
Просмотров:
10511
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
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Индикатор строит уровни-каналы начиная от линии закрытия предыдущего дня на основе данных предыдущего дня: dayClose+(dayHigh-dayLow)*fibo*koeff. В понедельник, кроме уровня закрытия пятницы, дополнительно рисуется уровень открытия понедельника.

  • mondayGAP определяет как строить уровни в понедельник: если false — уровни строятся от закрытия пятницы, если true — от открытия понедельника;
  • Days — количество дней построения, отсчет от сегодняшнего дня. Ноль — обрабатываются все дни, доступные в истории.
  • koeff — позволяет растягивать и сжиамть сетку уровней: значения меньше единыцы сжимают, значения больше — растягивают. Рекомендую ставить числа Фибоначии или Золотого сечения (0.34, 0.55, 0.618, 0.89, 1.44, 2.33).

 

Пример EURUSD

 

Пример GBPUSD

Ticks collector - Сборщик тиков Ticks collector - Сборщик тиков

Сбор тиков с записью данных в файл и формирование нестандартных графиков.

Expert_RSI_Stochastic_MA Expert_RSI_Stochastic_MA

В этом советнике используются три индикатора: MA(150), RSI(3) с уровнями 80 и 20, Stochastic(6, 3, 3) с уровнями 70 и 30. Направление открытия сделок на основе MA. Вход по RSI и Stochastic. Выход по Stochastic.

ConvertTicksFile ConvertTicksFile

Конвертор тиковых файлов, созданных при помощи сборщика тиков, в различные форматы представления данных.

Ticks Volume Indicator 1.1 Ticks Volume Indicator 1.1

Небольшая доделка, думаю, мало кому известного индикатора TVI (https://www.mql5.com/ru/code/7804).