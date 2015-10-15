Сбор тиков с записью данных в файл и формирование нестандартных графиков.

В этом советнике используются три индикатора: MA(150), RSI(3) с уровнями 80 и 20, Stochastic(6, 3, 3) с уровнями 70 и 30. Направление открытия сделок на основе MA. Вход по RSI и Stochastic. Выход по Stochastic.