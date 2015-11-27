Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Exp_LaguerreFilter - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 785
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Experto Exp_LaguerreFilter con entrada al cruzar las líneas rápida y lenta del indicador LaguerreFilter. La señal de ejecución de operaciones tendrá lugar en el momento del cierre de una barra, si ha tenido lugar el cruce del oscilador y su línea de señal.
Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador LaguerreFilter.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.
Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico
Resultados de la simulación en el año 2014 en USDJPY H4:
Fig.2. Gráfico de resultados de simulación
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13971
Indicador LaguerreVolume con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.LaguerreFilter_HTF
Indicador LaguerreFilter con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Indicador Laguerre_PlusDi con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.Laguerre_MinusDi_HTF
Indicador Laguerre_MinusDi con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.