Asesores Expertos

Exp_LaguerreFilter - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
785
Ranking:
(18)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) ver
\MQL5\Indicators\
laguerrefilter.mq5 (8.1 KB) ver
\MQL5\Experts\
exp_laguerrefilter.mq5 (5.76 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Experto Exp_LaguerreFilter con entrada al cruzar las líneas rápida y lenta del indicador LaguerreFilter. La señal de ejecución de operaciones tendrá lugar en el momento del cierre de una barra, si ha tenido lugar el cruce del oscilador y su línea de señal.

Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador LaguerreFilter.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.

Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultados de la simulación en el año 2014 en USDJPY H4:

Fig.2. Gráfico de resultados de simulación

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13971

LaguerreVolume_HTF LaguerreVolume_HTF

Indicador LaguerreVolume con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

LaguerreFilter_HTF LaguerreFilter_HTF

Indicador LaguerreFilter con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Laguerre_PlusDi_HTF Laguerre_PlusDi_HTF

Indicador Laguerre_PlusDi con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Laguerre_MinusDi_HTF Laguerre_MinusDi_HTF

Indicador Laguerre_MinusDi con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.