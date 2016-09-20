CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Exp_LaguerreFilter - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
632
(18)
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) ansehen
laguerrefilter.mq5 (8.1 KB) ansehen
exp_laguerrefilter.mq5 (5.76 KB) ansehen
Der Experte Exp_LaguerreFilter handelt im Markt, wenn die schnelle Linie mit der langsamen Linie des Indikators LaguerreFilter eine Kreuzung machen. Das Signal bildet sich beim Schließen der aktuellen Bar, wenn der Oszillator die Signallinie kreuzt.

Für die korrekte Arbeit des generierten Experten muss die kompilierte Datei des Indikators LaguerreFilter.ex5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.

Bei Testen, die unten aufgebracht sind, wurden die Eingangsparameter des Experten standardmäßig verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in Testen nicht verwendet.

in Abb.1. Die Beispiele der Trades am Chart

Die Testergebnisse von 2014 am USDJPY H4:

in Abb.2. Das Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13971

LaguerreVolume_HTF LaguerreVolume_HTF

Der Indikator LaguerreVolume mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

LaguerreFilter_HTF LaguerreFilter_HTF

Der Indikator LaguerreFilter mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Laguerre_PlusDi_HTF Laguerre_PlusDi_HTF

Der Indikator Laguerre_PlusDi mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Laguerre_MinusDi_HTF Laguerre_MinusDi_HTF

Der Indikator Laguerre_MinusDi mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.