Exp_LaguerreFilter - Experte für den MetaTrader 5
Der Experte Exp_LaguerreFilter handelt im Markt, wenn die schnelle Linie mit der langsamen Linie des Indikators LaguerreFilter eine Kreuzung machen. Das Signal bildet sich beim Schließen der aktuellen Bar, wenn der Oszillator die Signallinie kreuzt.
Für die korrekte Arbeit des generierten Experten muss die kompilierte Datei des Indikators LaguerreFilter.ex5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.
Bei Testen, die unten aufgebracht sind, wurden die Eingangsparameter des Experten standardmäßig verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in Testen nicht verwendet.
in Abb.1. Die Beispiele der Trades am Chart
Die Testergebnisse von 2014 am USDJPY H4:
in Abb.2. Das Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13971
