エキスパート

Exp_LaguerreFilter - MetaTrader 5のためのエキスパート

エキスパートアドバイザ　Exp_LaguerreFilterは、インディケータLaguerreFilterの高速と緩慢のラインの交差時に入力します。オシレータ―とそのシグナルのラインの交差が起こった場合に、バーが閉じるときに取引実行のシグナルが生成されます。

生成されたアドバイザーが正常に動作する為には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダ内に、インディケータLaguerreFilter.ex5のコンパイルされたファイルがある必要があります。

下に引用したテスト時には、エキスパートアドバイザの入力パラメータは初期の設定のものを使用しています。ストップロスとテイクプロフィットは、テストの際に使用していません。

画像1チャート上の取引例

2014年/USDJPY/4時間足のテストの結果

画像2テスト結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13971

LaguerreVolume_HTF LaguerreVolume_HTF

インディケータ LaguerreVolumeは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。

LaguerreFilter_HTF LaguerreFilter_HTF

インディケータ LaguerreFilterは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。

Laguerre_PlusDi_HTF Laguerre_PlusDi_HTF

インディケータ Laguerre_PlusDiは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。

Laguerre_MinusDi_HTF Laguerre_MinusDi_HTF

インディケータ Laguerre_MinusDiは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。