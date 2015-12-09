無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Exp_LaguerreFilter - MetaTrader 5のためのエキスパート
エキスパートアドバイザ Exp_LaguerreFilterは、インディケータLaguerreFilterの高速と緩慢のラインの交差時に入力します。オシレータ―とそのシグナルのラインの交差が起こった場合に、バーが閉じるときに取引実行のシグナルが生成されます。
生成されたアドバイザーが正常に動作する為には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダ内に、インディケータLaguerreFilter.ex5のコンパイルされたファイルがある必要があります。
下に引用したテスト時には、エキスパートアドバイザの入力パラメータは初期の設定のものを使用しています。ストップロスとテイクプロフィットは、テストの際に使用していません。
画像1チャート上の取引例
2014年/USDJPY/4時間足のテストの結果
画像2テスト結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13971
LaguerreVolume_HTF
インディケータ LaguerreVolumeは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。LaguerreFilter_HTF
インディケータ LaguerreFilterは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。
Laguerre_PlusDi_HTF
インディケータ Laguerre_PlusDiは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。Laguerre_MinusDi_HTF
インディケータ Laguerre_MinusDiは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。