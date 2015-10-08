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Exp_LaguerreFilter - эксперт для MetaTrader 5
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Эксперт Exp_LaguerreFilter со входом при пересечении быстрой и медленной линий индикатора LaguerreFilter. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло пересечение осциллятора и его сигнальной линии.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора LaguerreFilter.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2014 год на USDJPY H4:
Рис.2. График результатов тестирования
Индикатор LaguerreVolume с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.LaguerreFilter_HTF
Индикатор LaguerreFilter с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор Laguerre_PlusDi с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Laguerre_MinusDi_HTF
Индикатор Laguerre_MinusDi с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.