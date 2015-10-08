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Exp_LaguerreFilter - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2167
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\
exp_laguerrefilter.mq5 (5.76 KB) просмотр
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
laguerrefilter.mq5 (8.1 KB) просмотр
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Эксперт Exp_LaguerreFilter со входом при пересечении быстрой и медленной линий индикатора LaguerreFilter. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло пересечение осциллятора и его сигнальной линии.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора LaguerreFilter.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис.1. Примеры сделок на графике

Рис.1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2014 год на USDJPY H4:

Рис.2. График результатов тестирования

Рис.2. График результатов тестирования

LaguerreVolume_HTF LaguerreVolume_HTF

Индикатор LaguerreVolume с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

LaguerreFilter_HTF LaguerreFilter_HTF

Индикатор LaguerreFilter с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Laguerre_PlusDi_HTF Laguerre_PlusDi_HTF

Индикатор Laguerre_PlusDi с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Laguerre_MinusDi_HTF Laguerre_MinusDi_HTF

Индикатор Laguerre_MinusDi с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.