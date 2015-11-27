CodeBaseSecciones
Indicadores

iBBFill_HTF - indicador para MetaTrader 5

ibbfill.mq5 (5.38 KB) ver
ibbfill_htf.mq5 (15.76 KB) ver
Indicador iBBFill con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador iBBFill.mq5.

Fig. 1. Indicador iBBFill_HTF

