Indikatoren

TEMA_CUSTOM - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
875
(15)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
tema_custom.mq5 (8.74 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance

Der Indikator Triple Exponential Moving Average (TEMA) mit den erweiterten Möglichkeiten in Einstellungen der Eingabeparameter. Der technische Indikator Triple Exponential Moving Average (TEMA) wurde von Patrick Malloy entwickelt. Er veröffentlichte es in der Zeitschrift Technical Analysis of Stocks & Commodities.

Dieser Indikator kann statt normalen gleitenden Mittelwerte verwendet werden. Der Triple-Exponentiale gleitende Mittelwert (TEMA) ist eine Kombination aus einem exponentiellen gleitenden Mittelwert, einem Doppel exponentiellen gleitenden Mittelwert und einem Triple exponentiellen gleitenden Mittelwert, die weniger Verzögerung als jeder dieser drei Mittelwert einzelne anbieten.

Eingabeparameter des Indikators:

input Smooth_Method MA_Method1=MODE_EMA_; // Die Methode der Mittelwertbildung der ersten Mittelungsglättung 
input int Length1=12; // Die Glättungstiefe  der ersten Mittelungsglättung
input int Phase1=15;  // Der Parameter der ersten Mittelungsglättung
//---- für JJMA, der sich im Bereich -100 ... +100 ändert, bewirkt auf die Qualität des vorübergehenden Prozess;
//---- für VIDIA ist es die Periode CMO, für AMA ist es die Periode des langsamen gleitenden Mittelwertes
input Smooth_Method MA_Method2=MODE_EMA; // Die Methode der Mittelwertbildung der zweiten Mittelungsglättung
input int Length2 = 5; // Die Glättungstiefe  der zweiten Mittelungsglättung
input int Phase2=15;   // Der Parameter der zweiten Mittelungsglättung
//---- für JJMA, der sich im Bereich -100 ... +100 ändert, bewirkt auf die Qualität des vorübergehenden Prozess;
//---- für VIDIA ist es die Periode CMO, für AMA ist es die Periode des langsamen gleitenden Mittelwertes
input Smooth_Method MA_Method3=MODE_EMA; // Die Methode der Mittelwertbildung der dritten Mittelungsglättung
input int Length3 = 5; // Die Glättungstiefe  der dritten Mittelungsglättung
input int Phase3=15;   // Der Parameter der dritten Mittelungsglättung
//---- für JJMA, der sich im Bereich -100 ... +100 ändert, bewirkt auf die Qualität des vorübergehenden Prozess;
//---- für VIDIA ist es die Periode CMO, für AMA ist es die Periode des langsamen gleitenden Mittelwertes
input Applied_price_ IPC=PRICE_MEDIAN; // Der Preis-Konstant, über den die Berechnung des Indikators durchgeführt wird
input int Shift=0; // Die horizontale Verschiebung des Indikators in Bars
input int PriceShift=0; // Die horizontale Verschiebung des Indikators in Punkten

Man sollte die Tatsache beachtet, dass die Parameter Phase1, Phase2 und Phase3 für verschiedene Algorithmen der Mittelwertbildung ganz andere Bedeutungen haben. Für JMa - ist es die externe Variable Phase, der sich im Bereich -100 ... +100 ändert. Für T3 — ist es der Koeffizient der Glättung, der um 100 für das bessere Aussehen multipliziert wurde, für VIDYA — ist es die Periode des Oszillators CMO, und für AMA — ist es die Periode des langsamen EMA. In anderen Algorithmen haben diese Parameter der Glättung keine Auswirkungen. Für AMA ist die Periode des schnellen EMA fixiert und standardmäßig 2. Der Koeffizient der Erhebung in die Potenz für AMA ist auch 2.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 19.06.2015 veröffentlicht.

in Abb.1. Der Indikator TEMA_CUSTOM

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13926

