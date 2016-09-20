Der Indikator Triple Exponential Moving Average (TEMA) mit den erweiterten Möglichkeiten in Einstellungen der Eingabeparameter. Der technische Indikator Triple Exponential Moving Average (TEMA) wurde von Patrick Malloy entwickelt. Er veröffentlichte es in der Zeitschrift Technical Analysis of Stocks & Commodities.

Dieser Indikator kann statt normalen gleitenden Mittelwerte verwendet werden. Der Triple-Exponentiale gleitende Mittelwert (TEMA) ist eine Kombination aus einem exponentiellen gleitenden Mittelwert, einem Doppel exponentiellen gleitenden Mittelwert und einem Triple exponentiellen gleitenden Mittelwert, die weniger Verzögerung als jeder dieser drei Mittelwert einzelne anbieten.

Eingabeparameter des Indikators:

input Smooth_Method MA_Method1=MODE_EMA_; input int Length1= 12 ; input int Phase1= 15 ; input Smooth_Method MA_Method2= MODE_EMA ; input int Length2 = 5 ; input int Phase2= 15 ; input Smooth_Method MA_Method3= MODE_EMA ; input int Length3 = 5 ; input int Phase3= 15 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_MEDIAN ; input int Shift= 0 ; input int PriceShift= 0 ;

Man sollte die Tatsache beachtet, dass die Parameter Phase1, Phase2 und Phase3 für verschiedene Algorithmen der Mittelwertbildung ganz andere Bedeutungen haben. Für JMa - ist es die externe Variable Phase, der sich im Bereich -100 ... +100 ändert. Für T3 — ist es der Koeffizient der Glättung, der um 100 für das bessere Aussehen multipliziert wurde, für VIDYA — ist es die Periode des Oszillators CMO, und für AMA — ist es die Periode des langsamen EMA. In anderen Algorithmen haben diese Parameter der Glättung keine Auswirkungen. Für AMA ist die Periode des schnellen EMA fixiert und standardmäßig 2. Der Koeffizient der Erhebung in die Potenz für AMA ist auch 2.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 19.06.2015 veröffentlicht.

in Abb.1. Der Indikator TEMA_CUSTOM