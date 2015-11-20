加入我们粉丝页
带有设置输入参数高级特征的三重指数移动均线 (TEMA) 技术指标。此三重指数移动均线 (TEMA) 技术指标由 Patrick Malloy 开发, 并在发表在股票和大宗商品技术分析刊物上。
本指标可替代一般的移动均线。三重指数移动均线 (TEMA) 是一条指数移动均线, 一条双重指数移动均线和一条三重指数移动均线的组合, 它的延迟比任何单独使用三种均线之一更少。
指标输入参数:
input Smooth_Method MA_Method1=MODE_EMA_; // 第一条平滑的平均方法 input int Length1=12; // 第一条平滑的深度 input int Phase1=15; // 第一条平滑的参数 //---- 对于 JJMA 它的变化范围在 -100 ... +100 且不影响过渡处理的品质; //---- 对于 VIDIA 它是 CMO 周期, 对于 AMA 它是慢速平均周期 input Smooth_Method MA_Method2=MODE_EMA; // 第二条平滑的平均方法 input int Length2 = 5; // 第二条平滑的深度 input int Phase2=15; // 第二条平滑的参数 //---- 对于 JJMA 它的变化范围在 -100 ... +100 且不影响过渡处理的品质; //---- 对于 VIDIA 它是 CMO 周期, 对于 AMA 它是慢速平均周期 input Smooth_Method MA_Method3=MODE_EMA; // 第三条平滑的平均方法 input int Length3 = 5; // 第三条平滑的深度 input int Phase3=15; // 第三条平滑的参数 //---- 对于 JJMA 它的变化范围在 -100 ... +100 且不影响过渡处理的品质; //---- 对于 VIDIA 它是 CMO 周期, 对于 AMA 它是慢速平均周期 input Applied_price_ IPC=PRICE_MEDIAN; // 指标使用的计算价格常量 input int Shift=0; // 水平偏移柱线数 input int PriceShift=0; // 点数为单位的垂直偏移
应该指出的是 Phase1 和 Phase2 参数具有完全不同的含义，不同的平滑算法。对于 JMA 它的外部 Phase 变量从 -100 至 +100变化。对于 T3 它的平滑比率乘以 100 可有更佳视觉效果, 对于 VIDYA 它是 CMO 振荡周期，对于 AMA 它是慢速 EMA 周期。在其它算法中这些参数不能影响平均。对于 AMA, 快速 EMA 周期有一个固定值，省缺等于 2。对于 AMA，提升功率的比值也等于 2。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 <客户端数据文件夹>\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
原版指标以 MQL4 语言编写，并首次发表在 代码库 19.06.2015。
图例.1. TEMA_CUSTOM 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13926
