Индикатор Triple Exponential Moving Average (TEMA) с расширенными возможностями по настройке входных параметров. Технический индикатор Triple Exponential Moving Average (TEMA) был разработан Патриком Маллоем. Он опубликовал его в журнале Technical Analysis of Stocks & Commodities.

Это индикатор может используется вместо обычных скользящих средних. Тройная экспоненциальная скользящая средняя (ТЕМА) является сочетанием одной экспоненциальной скользящей средней, двойной экспоненциальной скользящей средней и тройной экспоненциальной скользящей средней, что обеспечивает меньшее отставание, чем любая из этих трех средних в отдельности.

Входные параметры индикатора:

input Smooth_Method MA_Method1=MODE_EMA_; input int Length1= 12 ; input int Phase1= 15 ; input Smooth_Method MA_Method2= MODE_EMA ; input int Length2 = 5 ; input int Phase2= 15 ; input Smooth_Method MA_Method3= MODE_EMA ; input int Length3 = 5 ; input int Phase3= 15 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_MEDIAN ; input int Shift= 0 ; input int PriceShift= 0 ;

Следует обратить внимание на тот факт, что параметры Phase1, Phase2 и Phase3 для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA — это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 — это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA — это период осциллятора CMO, а для AMA — период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже равен 2.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 19.06.2015.

Рис.1. Индикатор TEMA_CUSTOM