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TEMA_CUSTOM - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Triple Exponential Moving Average (TEMA) с расширенными возможностями по настройке входных параметров. Технический индикатор Triple Exponential Moving Average (TEMA) был разработан Патриком Маллоем. Он опубликовал его в журнале Technical Analysis of Stocks & Commodities.
Это индикатор может используется вместо обычных скользящих средних. Тройная экспоненциальная скользящая средняя (ТЕМА) является сочетанием одной экспоненциальной скользящей средней, двойной экспоненциальной скользящей средней и тройной экспоненциальной скользящей средней, что обеспечивает меньшее отставание, чем любая из этих трех средних в отдельности.
Входные параметры индикатора:
input Smooth_Method MA_Method1=MODE_EMA_; // Метод усреднения первого сглаживания input int Length1=12; // Глубина первого сглаживания input int Phase1=15; // Параметр первого сглаживания //---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса; //---- для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей input Smooth_Method MA_Method2=MODE_EMA; // Метод усреднения второго сглаживания input int Length2 = 5; // Глубина второго сглаживания input int Phase2=15; // Параметр второго сглаживания //---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса; //---- для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей input Smooth_Method MA_Method3=MODE_EMA; // Метод усреднения третьего сглаживания input int Length3 = 5; // Глубина третьего сглаживания input int Phase3=15; // Параметр третьего сглаживания //---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса; //---- для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей input Applied_price_ IPC=PRICE_MEDIAN; // Ценовая константа, по которой производится расчет индикатора input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах input int PriceShift=0; // Сдвиг индикатора по вертикали в пунктах
Следует обратить внимание на тот факт, что параметры Phase1, Phase2 и Phase3 для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA — это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 — это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA — это период осциллятора CMO, а для AMA — период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже равен 2.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 19.06.2015.
Рис.1. Индикатор TEMA_CUSTOM
Индикатор Kolier_SuperTrend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.iBBFill_HTF
Индикатор iBBFill с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Дополнительно сглаженный индикатор Derivative с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.Exp_KPrmSt
Эксперт Exp_KPrmSt со входом при пересечениях сигнальной и осцилляторной линий индикатора KPrmSt.