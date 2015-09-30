CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

TEMA_CUSTOM - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2668
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Triple Exponential Moving Average (TEMA) с расширенными возможностями по настройке входных параметров. Технический индикатор Triple Exponential Moving Average (TEMA) был разработан Патриком Маллоем. Он опубликовал его в журнале Technical Analysis of Stocks & Commodities.

Это индикатор может используется вместо обычных скользящих средних. Тройная экспоненциальная скользящая средняя (ТЕМА) является сочетанием одной экспоненциальной скользящей средней, двойной экспоненциальной скользящей средней и тройной экспоненциальной скользящей средней, что обеспечивает меньшее отставание, чем любая из этих трех средних в отдельности.

Входные параметры индикатора:

input Smooth_Method MA_Method1=MODE_EMA_; // Метод усреднения первого сглаживания
input int Length1=12; // Глубина  первого сглаживания
input int Phase1=15;  // Параметр первого сглаживания
//---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//---- для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
input Smooth_Method MA_Method2=MODE_EMA; // Метод усреднения второго сглаживания
input int Length2 = 5; // Глубина  второго сглаживания
input int Phase2=15;   // Параметр второго сглаживания
//---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//---- для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
input Smooth_Method MA_Method3=MODE_EMA; // Метод усреднения третьего сглаживания
input int Length3 = 5; // Глубина третьего сглаживания
input int Phase3=15;   // Параметр третьего сглаживания
//---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//---- для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
input Applied_price_ IPC=PRICE_MEDIAN; // Ценовая константа, по которой производится расчет индикатора
input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
input int PriceShift=0; // Сдвиг индикатора по вертикали в пунктах

Следует обратить внимание на тот факт, что параметры Phase1, Phase2 и Phase3 для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA — это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 — это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA — это период осциллятора CMO, а для AMA — период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже равен 2.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 19.06.2015.

Рис.1. Индикатор TEMA_CUSTOM

Рис.1. Индикатор TEMA_CUSTOM

Kolier_SuperTrend_HTF Kolier_SuperTrend_HTF

Индикатор Kolier_SuperTrend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

iBBFill_HTF iBBFill_HTF

Индикатор iBBFill с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

XDerivative_StDev XDerivative_StDev

Дополнительно сглаженный индикатор Derivative с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.

Exp_KPrmSt Exp_KPrmSt

Эксперт Exp_KPrmSt со входом при пересечениях сигнальной и осцилляторной линий индикатора KPrmSt.