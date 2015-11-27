CodeBaseSecciones
Indicadores

Derivative_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Indicador Derivative con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador derivative.mq5.

Fig. 1. Indicador Derivative_HTF

Karacatica_HTF_Signal Karacatica_HTF_Signal

El indicador Karacatica_HTF_Signal muestra la dirección de la tendencia o la señal para las operaciones del indicador Karacatica.

Derivative Derivative

El indicador realiza el cálculo del precio derivado.

Exp_derivative Exp_derivative

El experto Exp_derivative está construido sobre la base de la ruptura de la línea del cero por el indicador Derivative.

Bulls and Bears Bulls and Bears

El indicador muestra la cantidad de velas del toro y del oso.