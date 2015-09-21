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ColorZerolagJCCX_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ColorZerolagJCCX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикаторов JCCX.mq5 и ColorZerolagJCCX.mq5.
Рис.1. Индикатор ColorZerolagJCCX_HTF
ColorZerolagJCCX
Этот аналог осциллятора JCCX формирует свои показания, используя пять индикаторов JCCX.JS-Stoh-BB-RSI_HTF
Индикатор JS-Stoh-BB-RSI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Exp_ColorZerolagJCCX
Эксперт Exp_ColorZerolagJCCX со входом при изменении цвета облака индикатора ColorZerolagJCCX.ColorSchaffJCCXTrendCycle
Индикатор Schaff Trend Cycle, построенный на разности между двумя разнопериодными осцилляторами JCCX.