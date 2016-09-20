und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ColorZerolagJCCX_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 674
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator ColorZerolagJCCX mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Die Periode des Indikatorscharts (Timeframe)
Für die Arbeit des Indikators müssen die Indikatoren JCCX.mq5. und ColorZerolagJCCX.mq5 im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.
in Abb.1. Der Indikator ColorZerolagJCCX_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13874
Dieser Experte demonstriert ein Beispiel für die Arbeit mit globalen Variablen. Die Aufgabe des Experten: das Ergebnis von Berechnungen in einer globalen Variable zu speichern, und bei der neuen Initialisierung den Wert dieser globalen Variable zu erhalten.ColorZerolagJCCX
Das ist das Analoge des Oszillators JCCX, erzeugt seine Messwerte unter Verwendung von fünf Indikatoren JCCX.
Der Experte Exp_ColorZerolagJCCX handelt im Markt, wenn die Wolke des Indikators ColorZerolagJCCX ihre Farbe ändert.KAGI-1_HTF
Der Indikator KAGI-1 mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.