Der Indikator ColorZerolagJCCX mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Für die Arbeit des Indikators müssen die Indikatoren JCCX.mq5. und ColorZerolagJCCX.mq5 im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator ColorZerolagJCCX_HTF