Indikatoren

ColorZerolagJCCX_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
674
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
colorzerolagjccx.mq5 (11.77 KB) ansehen
colorzerolagjccx_htf.mq5 (11.46 KB) ansehen
jccx.mq5 (7.63 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich

Der Indikator ColorZerolagJCCX mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Die Periode des Indikatorscharts  (Timeframe)

Für die Arbeit des Indikators müssen die Indikatoren JCCX.mq5. und ColorZerolagJCCX.mq5 im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator ColorZerolagJCCX_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13874

