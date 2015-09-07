Индикатор отображает дивергенции в виде двух согласованных линий: одна на ценовом графике, другая — на графике индикатора. Позволяет регистрировать дивергенции четырех классов. Для каждого из классов дивергенций предусмотрен свой переключатель для указания необходимости его регистрации, а также выбор цвета линий бычьей и медвежьей дивергенций:

В качестве индикатора, служащего источником данных для поиска дивергенций с ценой (в терминологии индикатора — базовый индикатор), используется один из шести включенных в DivergenceViewer стандартных индикаторов: RSI, MACD, Momentum, RVI, Stochastic, Standard Deviation. Также индикатор может оперировать двумя нестандартными индикаторами: Derivative и William Blau.

Параметры базового индикатора указываются в одноименном блоке входных параметров:

Параметры следует указывать в том же порядке, в котором они представлены в стандартном индикаторе. К примеру, для базового индикатора Stochastic соответствие будет следующим:

"Первый период расчета" — %K,

"Второй период расчета" — %D,

"Третий период расчета" — замедление.

Если количество параметров базового индикатора менее трех, то соответствующие периоды расчета просто не указываются, значения этих параметров игнорируются. Так, для индикаторов RSI и Momentum достаточно указать значения только двух параметров: "Первый период расчета" и "Цена расчета индикатора".

Если в качестве базового индикатора необходимо использовать какой-либо другой индикатор, то в параметре "Базовый индикатор" следует выбрать значение "Пользовательский", а в блоке "Пользовательский индикатор" заполнить следующие строки:

"Имя индикатора" — название индикатора, который присутствует в окне "Навигатор" терминала. Указывается без расширения. "Индекс буфера для съема данных" — индекс линии индикатора, значения которой будут использоваться для построения графика базового индикатора (чаще всего — 0). "Количество параметров индикатора" — указать, сколько входных параметров использует индикатор. Если задать значение 0, то базовый индикатор будет загружен со значениями параметров, используемыми по умолчанию. "Значение N-ого параметра" — задать значения соответствующих параметров базового индикатора.

После настройки базового индикатора необходимо определиться с максимальной продолжительностью дивергенции, заполнив параметр "Глубина поиска 2-ой опорной точки", и с тем, насколько экстремумы цены должны совпадать с экстремумами индикатора — параметр "От экстремума цены до экстремума индикатора".

Регистрация дивергенций основана на поиске локальных экстремумов. Для формирования любого экстремума необходимо, как минимум, три бара, центральный из который и есть экстремум. По этой причине регистрация дивергенций производится с запаздыванием на два бара. На рисунке показаны дивергенции класса А и бары, отмеченные вертикальными линиями (не являются частью индикатора), которые указывают места регистрации дивергенций.

Полное описание возможностей индикатора и логики его построения доступно в статье Дивергенции на текущем графике.

Обновление от 26.08.2016. Версия 1.18. Добавлены фильтры дивергенций, а также возможность выбора индикатора CCI в качестве базового.