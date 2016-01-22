代码库部分
背离判断 - MetaTrader 4脚本

该指标以两条匹配线段的形式显示: 一条在价格图表上, 另一条 - 在指标图表上。它可以注册四个 类别 的背离。对于每种类别的背离, 有一个开关来指示其必要的注册数据, 同时可选择多头和空头背离线段的颜色:


在 DivergenceViewer 中六个标准指标之一 (RSI, MACD, 动量, RVI, 随机, 标准方差) 作为查找价格背离的数据源指标 (用指标术语 — 基本指标)。该指标也可用两个非标准指标操纵: 衍生和威廉·布劳。

基本指标的参数可在输入参数的同名区域里设定:


参数应按照相同的顺序设置, 如同它们在标准指标里展现的那样。例如, 对于随机基本指标, 对应如下:

  • "The first calculation period" — %K,
  • "The second calculation period" — %D,
  • "The third calculation period" — 慢速。

如果基本指标的参数少于三个, 则相应的计算周期被简单地忽略。所以, 对于 RSI 和动量指标, 只有两个参数需要设置: "The first calculation period" 和 "Indicator calculation price"。

如果一些其它指标需要作为基本指标使用, 则在 "Base indicator" 参数的 "Custom" 里选择数值, 并在 "Custom indicator" 块里填写以下行:

  1. "Indicator name" — 指标名称, 即在终端的 "导航" 窗口里显示的。无需指定扩展名。
  2. "Index of the buffer for data pickup" — 指标线索引, 基本指标用于在图标上绘图的画板数值 (通常是 — 0)。
  3. "Number of the indicator parameters" — 指定指标使用的输入参数数量。如果设为 0, 则基本指标使用省缺参数值。
  4. "Value of the N-th parameter" — 设置基本指标的对应参数值。

在设置基本指标之后, 有必要通过填写 "Depth of the 2-nd support point lookup" 参数来判断背离的最大长度, 并且定义价格极值必须与指标极值匹配的大小 — "From price extremum to indicator extremum" 参数。

背离注册基于本地极值查找。为了形成极值至少需要三根柱线, 中央者为极值。出于这个原因, 要经两根柱线的延迟才可做出背离注册。图里示意 A 类背离, 且以垂直线标记 (不是指标的一部分), 它只是示意背离注册的所在。

指标能力的完整描述及其形成的逻辑在 "当前图表上的背离" 一文中。

